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На следующей неделе в Томске завершится отопительный сезон

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Отопительный сезон в Томске планируют завершить 10 мая. Соответствующий проект распоряжения уже готов, однако, его подпишут только при соблюдении определенного температурного режима.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, для отключения отопления в домах необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура была +8.

«На сегодняшний день мониторинг показывает, что в Томске было всего два дня с такой среднесуточной температурой. Если прогноз на теплую погоду, который предвещают нам синоптики, состоится, то 10 мая отопительный сезон мы завершим», — рассказал и.о. начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

В пресс-службе уточняют, отключение отопления в домах будет проводиться поэтапно. Сначала организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Предполагается, что это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей.

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