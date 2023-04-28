Томских старшеклассников приглашают на чемпионат по чтению вслух «Страница»

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2023 // Фото: vk.com/stra23

Чемпионат по чтению вслух на русском языке среди старшеклассников «Страница» вновь пройдет в Томске. Местом его проведения станет Дом искусств (улица Шишкова, 10), который откроет свои двери для участников и зрителей 13 мая, сообщают организаторы.

Впервые «Страница» состоялось в 2014 году и с тех пор ежегодно меняет цифры в названии. Ранее Чемпионат регулярно проводился и в Томске.

Участники «Страницы» по очереди читают вслух с листа незнакомые им заранее тексты — современную и классическую прозу и стихи на русском языке. Жюри оценивает технику и артистизм по шестибалльной шкале. По итогам трёх раундов определяются три финалиста, а среди них — победитель.

Отборочные матчи проводятся в школах, библиотеках и учреждениях культуры, чемпионы регионов выходят в финалы конференций, победители финалов конференций встречаются в Суперфинале на Красной Площади.

Томские участники, подавшие заявки, будут разделены на несколько отборочных туров, которые пройдут в течение всего дня в Доме искусств. А уже 14 мая состоится городской финал.

Чтобы принять участие, достаточно просто заполнить анкету и быть на связи — за пару дней до Чемпионата организаторы свяжутся с каждым участником, чтобы сообщить конкретное время отборочного тура, в который он попал по итогам жеребьёвки.

Участие добровольное и бесплатное. Единственное ограничение — возрастное: принимать участие в «Странице» могут учащиеся средних и средне-специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

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