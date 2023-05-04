Томские ученые усовершенствовали новый тип молекул, перспективных для терапии рака

Ученые Томского политеха придали растворимость алкилвердазилам — новым соединениям, которые потенциально можно использовать при фотодинамической терапии рака. Проведенное исследование показало, что после использования препарата выживает около 10% злокачественных клеток, сообщает пресс-служба вуза.

Алкилвердазил — это органическое соединение, в основе которого лежит гетероцикл, состоящий из четырех атомов азота и двух атомов углерода, к которым прикреплены различные ароматические заместители. Ранее ученые показали принципиальную возможность использования таких соединений в фотодинамической терапии опухолей.

— Очевидная проблема при создании лекарственных препаратов — придание органическим соединениям возможности растворяться в водных средах. Это необходимо и напрямую влияет на то, насколько ярко будет выражен эффект от препарата, как лекарство будет усваиваться и какие задачи оно может выполнять», — объясняет один из авторов исследования, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Павел Петунин.

Для придания водорастворимости алкилвердазилу ученые ввели в его структуру гликозид (сахарный остаток) в качестве одного из заместителей. Исследования проводились научными коллективами Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий и молодежной лаборатории «Химической инженерии и молекулярного дизайна».

— Гликозиды или низкомолекулярные углеводы — одни из самых водорастворимых соединений, которые есть в организме человека. Мы скрестили алкилвердазил и углеводный остаток, который за счет большого количества гидроксильных групп обеспечил водорастворимость. К тому же наличие углеводного остатка лучше воспринимается самими клетками: они принимают эту молекулу как «свою», что обеспечивает проникновение таких веществ через мембрану. А когда действующее вещество попадает внутрь клетки, его эффективность повышается», — поясняет заведующая лабораторией «Химической инженерии и молекулярного дизайна» Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха Елена Степанова.

Политехники провели исследования с двумя типами сахарных остатков и двумя культурами клеток — клетками рака простаты и лейкоза. Результаты показали, что препарат успешно действует на оба типа злокачественных клеток, но один из них вызывает преимущественно некроз (гибель клетки за счет разрушения клеточной мембраны), а второй — апоптоз (разрушение клетки поэтапно, в соответствии с определенной «программой»). По словам ученых, последний способ более предпочтителен, так как позволяет уменьшить воспалительные процессы, побочные эффекты лечения. Такой результат показывает, что с помощью изменения сахарного остатка можно корректировать терапевтических эффект от препарата.

Сейчас ученые работают над распадом соединений при облучении на длине волны 500 и более нанометров, чтобы добиться проникновения в ткани на большую глубину. Это позволит максимально приблизить молекулы к реальному препарату и перейти к его испытаниям на лабораторных животных.

Исследование поддержано Российским научным фондом №22-73-00077 и проводится при финансовой поддержке нацпроекта «Наука и университеты» №075-03-2021-287/6. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemMedChem (Q1, IF: 3,612).

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