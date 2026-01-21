В Томске пройдет премьера фильма о первой автономной велогонке по Байкалу

21 января 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 21 января, в Томске пройдет премьера документального фильма «BAIKAL BIKEPACKING RACE: ОБЪЕДИНЕНИЕ». Лента рассказывает о первой автономной велогонке по берегам Байкала, которая стартовала в июле прошлого года.

Как уточняют организаторы, томичи увидят изнанку заезда, длиной в сотни километров: борьбу с грозами и дикой тайгой, драму со сломанной рамой, магию рассветов на мысе Хобой и встречу велосипедистов с медведем.

В рамках премьеры состоится встреча с томским велопутешественником, готовившим к заезду одного из участников гонки, Егором Ковальчуком. Он расскажет о том, что осталось за кадром.

Премьера ленты пройдет 21 января одновременно в нескольких городах России. В Томске она состоится в «Кванториуме» на пр. Ленина, 26 (3 этаж). Начало в 19.00, вход свободный.

18+

