18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдет премьера фильма о первой автономной велогонке по Байкалу

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Спорт в Томске, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить Байкал велосипедный спорт в Томске В Томске пройдет премьера фильма о первой автономной велогонке по Байкалу

Сегодня, 21 января, в Томске пройдет премьера документального фильма «BAIKAL BIKEPACKING RACE: ОБЪЕДИНЕНИЕ». Лента рассказывает о первой автономной велогонке по берегам Байкала, которая стартовала в июле прошлого года.

Как уточняют организаторы, томичи увидят изнанку заезда, длиной в сотни километров: борьбу с грозами и дикой тайгой, драму со сломанной рамой, магию рассветов на мысе Хобой и встречу велосипедистов с медведем.

В рамках премьеры состоится встреча с томским велопутешественником, готовившим к заезду одного из участников гонки, Егором Ковальчуком. Он расскажет о том, что осталось за кадром.

Премьера ленты пройдет 21 января одновременно в нескольких городах России. В Томске она состоится в «Кванториуме» на пр. Ленина, 26 (3 этаж). Начало в 19.00, вход свободный.

18+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Еда

Идеальный оливье. Тестируем главный новогодний салат от томских гастрономий

29 декабря 2025
Томские новости

Крещенские купания в минус 30 в Томске — 2026

19 января 2026
Томские новости

От идеи до релиза: как создаются видеоигры в России

19 января 2026
Томские новости

Как создать атмосферу семейного праздника в нефтесервисной компании: секреты Томского филиала АО «ССК»

19 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Запах праздников»

23 декабря 2025
Рассказано

Сказочник Васнецов. Интервью с внучкой известного детского иллюстратора о томской выставке и вятских корнях

20 января 2026
Томские новости

В Томске открылась рюмочная в советском стиле

8 января 2026
Томские новости

Время чудес наступает: «Ростелеком» исполнил мечты детей из Бакчарского детского дома

22 декабря 2025