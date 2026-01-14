Время познакомиться с театром. В Томске впервые отметят День артиста экскурсиями и спектаклями

14 января 2026 / Томский Обзор / Фото: ИИ-иллюстрация

В субботу, 17 января, Томская область вместе со всей страной впервые отметит День артиста — новый профессиональный праздник, учрежденный для признания вклада деятелей культуры в сохранение и приумножение художественного наследия.

В честь этого дня в Томске пройдет ряд культурных мероприятий, на которых томичи познакомятся с актерами Томской драмы, узнают о их закулисной жизни и работе цехов, а также смогут посетить новые постановки и выставки.

О том, где это будет и во сколько — в нашем материале.

Театр драмы

Фото: Театр драмы

В Томском областном театре драмы 17 января в 12.00 стартует день открытых дверей. В течение четырех часов для всех желающих будут проходить экскурсии по театру. Гости смогут узнать о работе цехов, особенностях сцены и зрительного зала, увидеть уникальные театральные архивы и пообщаться с артистами.

Адрес: пл. Ленина, 4

Дом искусств

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Доме искусств 17 января в 16.00 состоится творческий вечер поэта Геннадия Скарлыгина «Про творчество». Он расскажет о своем творческом пути и прочитает несколько авторских произведений.

После, в 18.00, начнется «Литературно-театральное гадание» с известными томскими актерами. На вечере зрители будут загадывать числа, а ответы на них прозвучат со сцены в текстах писателей разных эпох — как личные предсказания на год. Произведения совершенно разные — от Пушкина и Шоу до детских повестей. Прочитают их заслуженный артист РФ Евгений Казаков, актеры Екатерина Мельдер и Данила Дейкун. Стоимость билетов — 800 рублей.

Адрес: ул. Шишкова, 10

Зрелищный центр «Аэлита»

Театр жеста «Индиго» представит 17 января в 18.00 спектакль «Деревенские рассказы» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Постановка предлагает новое прочтение классики, затрагивающее темы ценности народного быта, важности человеческих отношений и памяти об исчезающих деревнях.

Мероприятие пройдет в зрелищном центре «Аэлита». Справки по телефону: +7 (3822) 51-17-04.

Адрес: пр. Ленина, 78

Квартира № 1

Фото: Квартира № 1

С 3 по 28 января в социокультурном пространстве «Квартира № 1» проходит цикл просветительских мероприятий «Чеховские каникулы», который завершится празднованием дня рождения А.П. Чехова 28 января.

В программе — выставка «Могу сказать: прожил!», посвященная путешествию писателя на Сахалин; тематические экскурсии «Чеховские места в Томске»; «Чеховский ужин» с блюдами, любимыми Антоном Павловичем; творческий капустник «Чеховские посиделки».

Авторские лекции-экскурсии пройдут 16 января в 19.00 и 21 января в 19.00. На них томский экскурсовод Юрий Степанов, который расскажет о чеховских местах в Томской губернии, почему Чехову не понравились томские женщины и почему он задержался в Томске на целую неделю.

Бронь билетов по телефону: 7 (913) 829-08-64. В сообщении к оплате указать «Чехов», дату и время посещения.

Адрес: ул. Белинского, 17а

День артиста впервые введен как профессиональный праздник в 2026 году. Дата празднования, 17 января, выбрана неслучайно: в этот день родился Константин Станиславский — первый народный артист СССР, выдающийся реформатор театра. День артиста должен стать общим праздником для представителей всех творческих профессий: артистов театра, кино, цирка, эстрадных исполнителей, музыкантов, композиторов и художников.

