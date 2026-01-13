Томичей приглашают на книжные Святки с известными актерами

13 января 2026

В субботу, 17 января, в томском Доме искусств пройдет «Литературно-театральное гадание» с известными томскими актерами. В программе — отрывки из знаменитых текстов, прозы и стихов, которые прочитают заслуженный артист РФ Евгений Казаков, актеры Екатерина Мельдер и Данила Дейкун.

Как сообщают организаторы, на вечере зрители будут загадывать числа, а ответы на них прозвучат со сцены в текстах писателей разных эпох — как личные предсказания на год. Произведения совершенно разные — от Пушкина и Шоу до детских повестей.

— В начале года естественно заглянуть в ближайшее будущее, в январские Святки всегда было принято гадать. Как человек, который любит гадать, любит книги и любит театр, я решила — если объединить эти интересы, получится любопытный вечер. — рассказывает организатор Мария Симонова. — Один из простых и при этом увлекательных методов — гадание по книгам. По этому принципу и построен наш вечер. Гости «Литературно-театрального гадания» выбирают цифру, а актеры читают фрагмент из произведения, который в этот вечер превращается в своеобразное предсказание. Кстати, 17 января — особенная дата, с нынешнего года это профессиональный праздник, День артиста. Именно такое число выбрано в честь дня рождения Константина Станиславского. Хороший повод провести вечер в компании любимых артистов.

Мероприятие состоится по адресу на ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов — 800 рублей.

Начало в 18.00.

