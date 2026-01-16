Красноармейская, 77 — почему планы арендатора «дома за рубль» вызывают вопросы специалистов
Спор вокруг здания-участника муниципальной программы «Дом за рубль» на Красноармейской, 77, о котором мы писали ранее, связан с претензиями к подходу арендатора, ООО «Лока Траст», к восстановлению объекта. Архитекторы и градозащитники утверждают: предоставленное арендатором заключение о состоянии дома не соответствует реальному положению дел.
По мнению специалистов, в представленных арендатором материалах отсутствуют убедительные доказательства необходимости полного разбора здания. Более того, альтернативные методы — подъём дома и замена отдельных венцов — давно применяются в реставрационной практике.
По словам заведующей кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ, кандидата архитектуры Ларисы Романовой, отчасти появление подобных документов — следствие разрушенной в последние десятилетия проектно-производственной базы для восстановления исторического наследия в городе.
— Мы выезжали с коллегами на осмотр здания — стены у него в работоспособном состоянии. Это позволяет сохранить главную ценность дома — его подлинность, что и привлекает в Томск туристов. С домом естественно, следует поработать: решить вопросы с крышей, заменить нижние венцы и выполнить ряд ремонтных работ по результатам обследования. Визуальный осмотр, который мы провели, необходимо подтвердить качественными натурными исследованиями, но я убеждена в корректности оценок, поскольку они основаны на большом опыте работы в реставрации конструктора Евгении Николаевны Колокольцевой и моём личном — Дом с драконами на ул. Красноармейская, 68, особняке А.Д. Крячкова — Кирова, 7 и другие здания, — поясняет Романова.
— Все, что было написано в заключении, которое стало основой для идеи разбора, не имеет серьёзных обоснований. Это, знаете ли, всё равно, что пришёл к врачу человек — простудился, кашляет немного, а ему говорят: «О, ну пора тебе на кладбище». Мы пожинаем плоды разрушения, о котором говорилось выше — люди, может, и хотят что-то сделать, но не имеют опыта, не знают, как, что и почему. И, как младшекурсники студенты-медики на практике, выносят больному смертельный приговор. А опытный врач понимает, что это обычный жизненный эпизод: чуть-чуть подлечить и всё пройдёт, человек будет здоров. Когда нет достаточного практического опыта, мы получаем такую картину.
Схожую позицию занимает глава Томского отделения ВООПиК Мария Бокова. По её словам, программа «Дом за рубль» изначально задумывалась как инструмент сохранения подлинной застройки, а не воспроизводства её внешнего облика.
— На акт по Красноармейской, 77 мы подали официальное возражение, поскольку считаем, что метод перебора близок реконструкции, это уже не капитальный ремонт. И если говорить о реставрационных работах, то [программа] «Дом за рубль» у нас предполагает, что основная масса будет оставаться, основной процент аутентичных материалов. Здесь большой риск в том, что когда инвестор будет делать перебор, то он заменит цельнокованые брёвна на новые, и очень велика вероятность получить абсолютный новодел. А программа «Дом за рубль», в общем-то, не предполагает новоделов, а именно восстановление объекта, который там был и который имеет историческую достоверность. И поэтому для нас дорога первичная постройка. И хотя я вижу по экспертизе, что сохраняются габариты, но тем не менее, перебор подразумевает полную замену несущих конструкций. На реконструкцию совсем другой порядок действует: нужно получить разрешение уполномоченных органов, экспертиза должна проводиться как раз именно в отношении реконструкции, а не в отношении капитального ремонта, потому что там разные работы и разная степень процентного соотношения материалов остаётся. Самое главное, что эти понятия — реконструкция и капитальный ремонт — они разделены в Градостроительном кодексе, это совершенно разные категории выполняемых работ. И для них подразумевается совершенно разный порядок получения разрешений, уведомлений и так далее.— отмечает Бокова.
Именно эта нестыковка вызывает удивление ВООПиК. Мария Бокова также отмечает, что в случае, «если инвестор не желает применять другие способы восстановления этого дома за рубль», то могут найтись и другие претенденты на восстановление здания именно в предполагавшемся изначально режиме капитального ремонта.
Напомним, перед Новым годом в Томске разгорелась дискуссия вокруг восстановления двухэтажного деревянного дома на Красноармейской, 77. Здание участвует в муниципальной программе «Дом за рубль», входит в список ценной градоформирующей фоновой застройки и расположен в зоне сохранения деревянного зодчества.
Подробнее о ситуации можно прочитать по ссылке: Разобрать нельзя отремонтировать: что происходит с «домом за рубль» на Красноармейской, 77.
