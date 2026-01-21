Новогоднее чудо — своими руками. Сотрудники «Томскнефти» подарили праздник детям из «Орлиного гнезда»

21 января 2026 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Новый год наполнен прекрасными традициями. Одна из них — дарить праздничное настроение тем, кто в этом особенно нуждается. Поэтому сотрудники «Томскнефти», а также её дочерних обществ, уже в третий раз приняли участие в доброй волонтёрской акции «Ёлка желаний».

Ещё больше подарков, ещё больше детских улыбок! В этом году томские нефтяники расширили географию акции: новогодние посылки получили воспитанники социальных учреждений не только на севере региона, но и в губернской столице.

«Ёлка желаний»

Подарок под «Ёлкой желаний» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Ёлка желаний» — ежегодная волонтёрская акция. Суть её проста: проявлять заботу и внимание, дарить тепло и воплощать в жизнь детские мечты. Сотрудники «Томскнефти» и дочерних обществ традиционно готовят новогодние подарки для ребят из реабилитационного детского учреждения в селе Александровском, а также стрежевского Центра помощи семье и детям. В этом году список тех, кто получил презенты от нефтяников, пополнили воспитанники томского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо».

— Новогодние праздники — особенная пора. В это время очень важно, чтобы каждый ребенок мог ощутить заботу и внимание взрослых, — отметила педагог «Орлиного гнезда» Инна Фоминцева. — Новогодние подарки от сотрудников «Томскнефти» создают ощущение праздника, помогают верить в добро и дают детям возможность еще раз убедиться в том, что рядом есть люди, которые готовы помочь.

Счастливая получательница мешка подарков от нефтяников Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В новогодней акции традиционно принимают участие все желающие: от рабочих и инженерно-технических специалистов до руководителей подразделений, включая генерального директора и его заместителей. Все подарки подбираются адресно.

В конце ноября потенциальные дарители получили «письма Деду Морозу», в которых воспитанники подшефных учреждений писали о своих мечтах и желаниях. Машинки, куклы, конструкторы — всё довольно просто, но так важно для малышей. Подростки попросили аксессуары и внешние аккумуляторы для телефонов, модную одежду и косметику. Нефтяники в стремлении подарить яркие и тёплые эмоции добавляли приятные мелочи, сладости, открытки.

Подарки нефтяники сопровождают личными поздравлениями Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Всего в этом году в рамках акции сотрудники «Томскнефти» и дочерних организаций собрали 100 подарков. Часть из них переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки нефтяники вручили воспитанникам Александровского центра для несовершеннолетних. А на следующий день навестили стрежевской центр помощи детям и семьям.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Большая семья «Томскнефти» зажгла ещё одну сотню огоньков на «Ёлке желаний»! И эта добрая традиция будет продолжена.

Справка:

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. В настоящее время акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».