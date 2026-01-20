Женская этно-экстрим группа «ИВА НОВА» выступит в Томске
В День святого Валентина, 14 февраля, в томском Nivrvana cover pub пройдет концерт яркой и самобытной девичьей группы из Санкт-Петербурга «ИВА НОВА».
— Играют виртуознейший микс из славянской этники, рока, электро и многих других жанров. На сцене, кроме традиционных инструментов, — аккордеон и стиральная доска, — рассказывают организаторы.
Коллектив записал более десятка альбомов, которые находятся в общем доступе. Организаторы добавляют, что каждая песня группы представляется как «отдельный спектакль», с «крутыми сценическими образами».
— Искрометно и неожиданно нежно, порой хрупко, но всегда — невероятно драйвово и экстремально эмоционально, — все это «ИВА НОВА», — говорится в сообщении.
Концерт пройдет 14 февраля Nirvana cover pub. Начало в 18:00, приобрести билеты можно здесь.
12+
