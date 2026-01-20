18+
18+
РЕКЛАМА

Женская этно-экстрим группа «ИВА НОВА» выступит в Томске

Афиша Томска, Город, Отдых, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить музыка концерты кавер рок-группа афиша ива нова Женская этно-экстрим группа «ИВА НОВА» выступит в Томске

В День святого Валентина, 14 февраля, в томском Nivrvana cover pub пройдет концерт яркой и самобытной девичьей группы из Санкт-Петербурга «ИВА НОВА».

— Играют виртуознейший микс из славянской этники, рока, электро и многих других жанров. На сцене, кроме традиционных инструментов, — аккордеон и стиральная доска, — рассказывают организаторы.

Коллектив записал более десятка альбомов, которые находятся в общем доступе. Организаторы добавляют, что каждая песня группы представляется как «отдельный спектакль», с «крутыми сценическими образами».

— Искрометно и неожиданно нежно, порой хрупко, но всегда — невероятно драйвово и экстремально эмоционально, — все это «ИВА НОВА», — говорится в сообщении.

Концерт пройдет 14 февраля Nirvana cover pub. Начало в 18:00, приобрести билеты можно здесь.

12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Святочным шествием отметят Рождество в Томске

25 декабря 2025
Томские новости

В 2025 году томские волонтеры «ЛизаАлерт» нашли человека с помощью дрона и нейросети

13 января 2026
Томские новости

Время чудес наступает: «Ростелеком» исполнил мечты детей из Бакчарского детского дома

22 декабря 2025
Томские новости

Новая «Территория кофе» расскажет о том, что «Томск — студенческая столица»

22 декабря 2025
Томские новости

В новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутки №5 и №30/33

27 декабря 2025
Томские новости

На Белом озере в Томске установили новые перголы и частично обустроили сцену

14 января 2026
Книги

Вышла книга о творчестве известного сибирского архитектора Андрея Крячкова

19 января 2026
Томские новости

Томский ТЮЗ приглашает на спектакли театральной лаборатории о подростках

15 января 2026
Томские новости

Не любой песок одинаково полезен или как «напечатать» остановку, чтобы потом возводить дома

29 декабря 2025