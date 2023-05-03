В томском селе загорелись три жилых дома
3 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 3 мая, в Томске в селе Дзержинское загорелись три жилых дома и надворные постройки. По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 кв. метров.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на ул. Больничная поступило в 15.08.
К приезду пожарных дома и постройки были полностью охвачены огнем. Также есть угроза его распространения.
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