В томском селе загорелись три жилых дома

3 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 3 мая, в Томске в селе Дзержинское загорелись три жилых дома и надворные постройки. По предварительным данным, площадь пожара составляет 300 кв. метров.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на ул. Больничная поступило в 15.08.

К приезду пожарных дома и постройки были полностью охвачены огнем. Также есть угроза его распространения.

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