Доступность кампуса возле ОЭЗ в Томске может обеспечить Малое транспортное кольцо — власти

3 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские власти проведут комплексный анализ транспортной доступности создаваемого в областном центре студенческого кампуса, предварительно предполагается обеспечить ее за счет будущих этапов строительства Малого транспортного кольца Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Николая Руппеля.

«В настоящее время обеспечение транспортной доступности площадки университетского кампуса рассматривается в рамках дальнейшего строительства Малого транспортного кольца Томска. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься после комплексного анализа транспортной доступности района строительства кампуса с привлечением специализированных организаций. В рамках данной работы будет рассмотрен вопрос пропускной способности существующей дорожной сети», — сказал он.

По словам Руппеля, региональные власти совместно с администрацией Томска рассмотрят варианты организации транспортного обслуживания кампуса, который предполагается построить возле ОЭЗ в поселке Заварзино-Радиостанция (располагается на востоке Томска, в поселок вообще не заходят автобусы, в соседнем микрорайоне Академгородок организован заезд шести автобусных маршрутов — других видов транспорта нет). В том числе стороны обсудят увеличение частоты движения общественного транспорта по действующим маршрутам, изменение схем движения автобусов, установление нового маршрута, а также развитие альтернативных видов транспорта.

Малое транспортное кольцо — это магистраль, которая, как предполагается, обогнет Томск, чтобы разгрузить центральные улицы. Первые 5 км дороги в южной части города обойдутся в 5,5 млрд рублей, контракт на их строительство выиграла структура холдинга «Сибирский центр логистики» — АО «Автодорстрой» (ХМАО), сообщалось ранее.

Также сообщалось, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

Изначально предполагалось, что кампус разместится на левом берегу реки Томь напротив Лагерного сада, но в конце марта Минобрнауки и Минстрой предложили построить его в поселке Заварзино-Радиостанция на восточной окраине Томска в непосредственной близости от ОЭЗ. Позднее градсовет региона утвердил эту площадку.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии. По данным на 10 января этого года, резидентами ОЭЗ являются 40 компаний.

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