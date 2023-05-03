Томские ученые предложили новый подход для анализа сложных проб в криминалистике

Ученые Томского государственного университета разработали новый подход для анализа проб биологических жидкостей в криминалистике. Он предполагает использование метода рамановской спектроскопии.

Как сообщает пресс-служба вуза, зная спектр комбинационного рассеяния, который соответствует какому-либо из видов биоматериала, можно прицельно выделять его из любых многокомпонентных проб. Чтобы автоматически выявлять требуемые компоненты, была написана компьютерная программа на основе оригинального алгоритма. После этого проведены экспериментальные исследования с использованием образцов крови пяти анонимных доноров. Все образцы наносили на одну из подложек: алюминиевую ленту, белую хлопчатобумажную ткань, белую полиэфирную ткань, синюю полиэфирную ткань и джинсовую ткань, оставив их для высыхания на ночь.

В итоге новый алгоритм позволил с высокой точностью выделять искомые компоненты. Он помогает обнаруживать биоматериалы, даже если они присутствуют в самом малом объеме: достаточно всего нескольких пикограммов или фемтолитров.

— Метод рамановской спектроскопии имеет высокую чувствительность к химическому составу и структуре образца, — говорит заведующий лабораторией лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Юрий Кистенёв. — Его можно использовать для обнаружения в пробах самых разных соединений, например, спиртов, наркотиков, отравляющих веществ. Вместе с тем разработанный нами алгоритм анализа спектров комбинационного рассеяния может быть использован в медицине в диагностических целях. Стоит отметить, что метод рамановской спектроскопии является неразрушающим, соответственно, после экспертизы образцы не будут утрачены, они останутся в сохранном состоянии.

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