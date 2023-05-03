Через две недели жители домов на трех улицах Октябрьского района Томска останутся без воды

В понедельник, 22 мая, из-за проведения плановых ремонтных работ на водопроводных сетях жителей части домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», рабочие переключат абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 800 мм по ул. Беринга.

«Новый водопровод был проложен в целях снижения количества повреждений на сетях водоснабжения в данном районе», — говорится в сообщении.

В связи с этим, с 9.30 понедельника, 22 мая, до 7.00 вторника, 23 мая, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Беринга ул, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6;

Ивана Черных ул, 103А, 105;

Иркутский тракт, 116/2, 116в, 118, 118/1, 118/3

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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