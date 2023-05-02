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В Томском заказнике незаконно возвели линию электропередач

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Томский межрайонный прокурор потребовал снести линию электропередач, которую незаконно возвели на территории природного заказника «Томский», сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение было выявлено в ходе проверки. 5-километровая линия электропередач была возведена без разрешительной документации.

«Органы местного самоуправления, администрация заказника, а также поставщик электрической энергии, равно как и владелец охотхозяйства, в ходе проверочных мероприятий представили информацию о том, что сведениями о владельце объекта либо возводившем его лице не располагают», — говорится в сообщении.

Руководителю Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, в ведении которого находится заказник, было внесено представление для принятия мер по сносу незаконно возведенной ЛЭП. Однако конкретных мер для устранения нарушений не принято. В связи с этим Томский межрайонный природоохранный прокурор направил соответствующий иск в Томский районный суд.

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