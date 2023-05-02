В Томск с концертом приедет «Хоронько Оркестр»

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2023 // Фото: Дом искусств

В субботу, 20 мая, в томском Доме искусств состоится концерт «Хоронько Оркестр». Музыкальный коллектив, родом из Санкт-Петербурга, выступает в стиле джазового кабаре. Последний раз группа приезжала в Томск с гастролями в 2015 году.

«„Хоронько Оркестр» — уникальный театр джаза, кабаре, в основе которого — импровизация и живое общение со зрителями. Каждая композиция, каждая песня — маленький спектакль, наполненный характерами, страстями, сюжетами», — сообщают организаторы.

Фронтменом группы выступает Дмитрий Хоронько. Именно ему принадлежат все драматургические образы, трудно произносимые речитативы, гиперболические паузы и гротесковые интонации. Гостей вечера ждет невероятная смесь симфонического джаза, латино, рэпа и декаданса.



Концерт пройдет во дворе Дома искусств 20 мая в 20.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов — 1500 рублей, приобрести их можно по ссылке.



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