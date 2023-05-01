Навели чистоту. Как в Томске проходят субботники

1 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено «Том Сойер Фест»

Одни в майские выходные отдыхали на природе, другие трудились над тем, чтобы привести ее в порядок и очистить от мусора. В этом году субботники уже прошли во многих частях города, и в нашем материале смотрим на тех, кто принял в них участие и помог Томску стать еще красивее перед долгожданным летом.

Рок-субботник в Елани

Волонтеры «Том Сойер Фест» провели рок-субботник 29 апреля в районе Елани. Участники смогли очистить от мусора и облагородить территорию на улицах Кузнецова, Карташова и Белинского. В итоге, как сообщают организаторы, было собрано почти 9 тонн мусора. По завершению субботника всех участников ждал чай из самовара, сибирские угощения, песни под гитару и мини-лекторий от краеведа Алины Багинской.

Фото: предоставлено «Том Сойер Фест»

Субботник на Университетском озере

Волонтеры прибрали также территорию Университетского озера. Уборка проходила два дня — 22 апреля и 29 апреля. Как сообщают организаторы субботника, его участниками стали около 35 человек. После работы их угощали шашлыком, пловом из казана и травяным чаем из самовара.

Фото: предоставлено Олесей Назаровой

Уборка возле Музея славянской мифологии

Субботник на территории возле Первого музея славянской мифологии пришел утром 29 апреля. В уборке приняло участие, по сообщению организаторов, около 70 детей 5-9 классов. После было веселое чаепитие на улице со сладостями.

Фото: предоставлено Первым музеем славянской мифологии

Уборка в Михайловской роще

Субботник в Михайловской проще провели неравнодушные горожане пятничным вечером 28 апреля.

Фото: предоставлено Олесей Назаровой

Спортивный субботник в Лагерном саду

Также в Лагерном саду 29 апреля прошел командный Чемпионат по спортивному сбору мусора, где приняло участие 50 человек. В итоге им удалось собрать 558 кг мусора, в том числе 56 кг пластика и 304 кг стекла. А победителем стала — волонтёрская команда «Инсайт» Томского политехнического техникума. Она собрала наибольшее количество мусора.

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