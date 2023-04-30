Smartavia запустила авиарейсы Томск — Москва

30 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 30 апреля, лоукостер Smartavia запустил рейс Томск — Москва, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Полеты будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Boeing 737. Стоимость билета в одну сторону составляет от 5 900 рублей.

Вылет из Томска в 9.30, прибытие в московский аэропорт Шереметьево — 9.55 (для каждого пункта время местное).

С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.

Фото: Серафима Кузина

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