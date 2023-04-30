В Томске открылась выставка современного искусства Flora

30 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 29 апреля, в центре Томска стартовал фестиваль современного искусства FLORA. Мероприятие посвящено весне, торжеству жизни и цикличности в природе и человеке.

Фестиваль, организованный творческим объединением ZEN в Доме Второва, включает в себя выставку 68 художников со всей России. Зрители смогут посмотреть более 100 тематических работ, выполненных в технике живописи, фотографии, инсталляции, скульптуры, вышивки и новых медиа.

«Наши выставки сделаны для широкого круга людей — мы делаем современное искусство понятным, а подачу приятной, — рассказали организаторы. — Концептуально — это выставка-путь, проводящая посетителя через природный цикл и разные этапы жизни. Гостей ждут четыре комнаты, расположенные по кругу. Для полного погружения выставка будет сопровождаться ненавязчивой музыкой и селективными ароматами, созданными специально для неё».

Для оформления пространства экспозиции привлекались флористы и сотрудники ботанического сада Томского государственного университета.

На открытии прошел мастер-класс по флористике и рейв-вечеринка. Экспозицию еще можно будет посетить завтра, 1 мая, с 14.00 до 22.00 по адресу: пр. Ленина, 111. Стоимость билетов: 500 — 550 рублей (студентам и пенсионерам скидка 10%, дети до 7 лет — бесплатно), купить их можно на сайте или на месте.

Фото: Серафима Кузина

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