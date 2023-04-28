В Томске пройдет выставка ретроавтомобилей

28 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 1 мая, в Томске любители ретроавтомобилей откроют сезон выставкой на площадке у СФТИ.

Как сообщают организаторы, гости мероприятия смогут увидеть ГАЗ-21, ГАЗ-24, «Москвичи», «Жигули», советские мотоциклы и мотороллеры.

«К себе в сообщество мы берём автомобили как правило старше девяностого года выпуска, по большей части производства СССР, но делаем исключения для иномарок и машин, которые выглядят классически», — рассказали «Томскому Обзору» организаторы выставки.

В мероприятии примут участие как томские автомобили, так и гости из Новосибирска. Томичи смогут не только посмотреть на ретроавтомобили, но и посидеть внутри некоторых из них.

Экспозиция будет работать с 11.00 до 15.00. После нее состоится небольшой пробег по городу.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка картин Руслана Бовчарова, на которых изображены советские автомобили.

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