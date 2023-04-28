Гастроархеолог Игорь Шеин подарил Научке ТГУ собрание выпусков «Русская книга» конца XIX века

Известный ученый, биохимик, гастроархеолог, исследователь сибирской кухни Игорь Шеин подарил Научной библиотеке Томского государственного университета собрание выпусков библиографического издания «Русские книги», сообщается на сайте библиотеки.

«"Русские книги. С биографическими данными об авторах и переводчиках" представляют собой попытку создания полного свода русской книги гражданской печати. Её предпринял критик и историк литературы, библиограф Семен Венгеров (1855 — 1920 гг.), ставший редактором издания. Венгеров придавал «Русским книгам» двойное значение: они были подготовительной работой для его главного труда — «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых», но в то же время имели и «самостоятельное назначение, как первый общий каталог всех вышедших в России русских книг», — говорится в сообщении.

Издание выходило с 1895 по 1898 годы. Спонсировал печать купец, промышленник, промышленник и библиофил Геннадий Юдин (1840 — 1912 гг.). Всего вышло 30 выпусков, объединенных в три тома и охвативших описания книг в пределах первых букв алфавита: с А до Вавилов. Издание оказалось убыточным и купец отказался его финансировать дальше.

«Выпуски „Русских книг“ сохранились во многих библиотеках и частных книжных собраниях. Их ценность в том, что кропотливая работа Венгерова была нацелена на сбор информации о всех русских книгах и писателях — „не только генералов и полковников литературы, но и простых рядовых“», — отмечают в библиотеке.

Уточняется, что в прошлый визит в Томск Игорь Шеин подарил библиотеке свои исследования — «Сибирский парадный стол. XIX — начало XX в.» и «Сибирский публичный стол. XIX — начало XX века».

Игорь Шеин — гастроархеолог, биохимик, председатель Красноярского винного клуба, исследователь и автор нескольких книг и множества статей, посвященных сибирской гастрономии и ее истории.

Сейчас он продолжает начатую несколько лет назад работу над многотомником «Историко-гастрономический словарь Сибири». Послушать подкаст издательства «Макушин Медиа» с Игорем Шеиным о сибирском столе можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».