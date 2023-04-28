18+
18+
РЕКЛАМА

Увольняется обвиняемый в злоупотреблении полномочиями управделами администрации Томской области

Награды и назначения, Томские новости, управделами чиновники беспредел белый дом дележ власти интересные новости Увольняется обвиняемый в злоупотреблении полномочиями управделами администрации Томской области

Управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, покидает свой пост, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Сегодня его последний рабочий день. Иванов увольняется по собственному желанию», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, Иванова обвиняют в том, что он с апреля 2021 по май 2022 года под предлогом организации рабочих поездок сотрудников администрации Томской области направлял официальные письма о выделении вертолета в адрес руководителя одной из организаций. При этом Иванов знал, что перелеты совершаются в личных целях. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Управление МВД по Томской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Изначально Иванова отправили под домашний арест, но затем суд заменил меру пресечения на запрет определенных действий.

К 9 ноября 2022 года отсутствовавший на работе с 17 октября Иванов вернулся на свое рабочее место.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Через две недели жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

3 апреля 2023
Томские новости

Томск и Северск вошли в число городов с благоприятными условиями для жизни — Минстрой

4 апреля 2023
Томские новости

В доходном доме Некрасовой в Томске отремонтируют системы пожарной безопасности

6 апреля 2023
Томские новости

В Томске покажут лучшие комедийные короткометражки мира

31 марта 2023
Томские новости

В Томске обновят систему уборки города

17 апреля 2023
Томские новости

Иномарка въехала в дерево в Томске

6 апреля 2023
Томские новости

В Сибири «Ростелеком» обновил своим абонентам свыше 40 тысяч роутеров

24 апреля 2023
Томские новости

Томские врачи спасли мужчину, который попал под поезд

7 апреля 2023
Томские новости

Томские футболисты и баскетболисты получили путевки в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP

12 апреля 2023