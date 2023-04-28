Увольняется обвиняемый в злоупотреблении полномочиями управделами администрации Томской области

28 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, покидает свой пост, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Сегодня его последний рабочий день. Иванов увольняется по собственному желанию», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, Иванова обвиняют в том, что он с апреля 2021 по май 2022 года под предлогом организации рабочих поездок сотрудников администрации Томской области направлял официальные письма о выделении вертолета в адрес руководителя одной из организаций. При этом Иванов знал, что перелеты совершаются в личных целях. Ущерб составил более 4 млн рублей.

Управление МВД по Томской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Изначально Иванова отправили под домашний арест, но затем суд заменил меру пресечения на запрет определенных действий.

К 9 ноября 2022 года отсутствовавший на работе с 17 октября Иванов вернулся на свое рабочее место.

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