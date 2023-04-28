Томь полностью вскрылась

28 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 28 апреля, Томь полностью вскрылась на всем протяжении в границах Томской области.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, половодье проходит в штатном режиме: транспортная логистика территорий не нарушена, подтопленных стратегических объектов и жилых домов нет.

«Томь за прошедшие сутки очистилась ото льда и дошла до устья. Вскрытие Томи проходило при малых уровнях воды, без осложнения обстановки», — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области — главный государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин.

Голова ледохода на Оби находится в районе села Могочино Молчановского района.

На остальных реках области отмечаются разводья и полыньи.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался 24 апреля.

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