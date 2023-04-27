Салют на День Победы в Томске отменен

27 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Администрация Томска отменила салют, который должен состояться 9 мая в честь Дня Победы. Причиной стало предписание органов безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.



— Мы были вынуждены отменить салют на 9 мая по рекомендации органов безопасности. Соответствующее предписание мы получили вчера. Мы очень надеемся, что вскоре будут позитивные изменения, и мы все вместе сможем в полноценно формате проводить большие уличные мероприятия. Но пока необходимо действовать согласно рекомендациям экспертов в сфере безопасности и минимизировать риски, — сказал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Ранее сообщалось, что День Победы начнется с традиционного забега «Миля мира» и возложения цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей. Далее планировался парад «Бессмертного полка», но его отменили, как и по всей стране. На Ново-Соборной площади пройдет тематическая программа для томичей, которая продолжится в Лагерном саду.

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