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Повторный тендер на строительство поликлиники в Южных Воротах Томска объявят до конца года

Недвижимость и строительство, Социальная сфера, Томские новости, тендер строительство интересные новости благоустройство поликлиники Повторный тендер на строительство поликлиники в Южных Воротах Томска объявят до конца года

Повторный тендер на строительство поликлиники в томском микрорайоне Южные Ворота объявят до конца года. Соответствующий план-график размещен сегодня, 27 апреля, на сайте ЕИС Закупки.

Областное государственное казенное учреждение «Облстройзаказчик» оценивает контракт в 1,1 млрд рублей. Из них на 2023 год запланировано 466 469 717,69 рублей, на 2024 — 641 824 911,91 рублей и на 2025 — 19 166 845,07 рублей.

Напомним, о строительстве поликлиники на 400 посещений в сутки в микрорайоне «Южные Ворота» было объявлено в марте 2022 года. Его планировалось начать на второй половине прошлого года. По словам заместителя губернатора по социальной политике Алены Левко, на строительство собирались выделить 600 млн рублей.

В конце прошлого года сроки были перенесены. В январе 2023-го администрация Зональненского сельского поселения (в него входит район Южные ворота) отказалась выдать разрешение на строительство. Среди причин назывались нарушения в представленной документации. Жители района также негативно высказались о строительстве новой поликлиники, указав на плохую транспортную доступность выбранного месте. В итоге компания-подрядчик разорвала контракт с заказчиком.

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