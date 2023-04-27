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Томичей приглашают на юбилейный Зеленый Марафон

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Юбилейный Зелёный Марафон Сбера состоится на нижней террасе Лагерного сада 20 мая. В программе две основных дистанции — 840 м для детей и 4,2 км для взрослых бегунов и любителей скандинавской ходьбы.

Как сообщает пресс-служба банка, в этом году в рамках Зеленого Марафона можно будет пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Попробовать свои силы можно как в тестовом, так и в режиме выполнения нормативов с фиксацией в личном кабинете. Доступные испытания на площадке Зеленого марафона: челночный бег, подтягивание, отжимание, рывок гири, наклон, прыжок в длину. Желающим пройти испытания ВФСК ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте.

Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности. Все участники, получившие стартовые номера, будут участвовать в розыгрыше специального приза. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер совместно с фондом имени Алёны Петровой. Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь детям с онкологическими заболеваниями. На площадке будет организована эко-ярмарка и все средства, вырученные с продажи, будут направлены в фонд.

«Зеленый Марафон — это не только большой спортивный и семейный праздник, но и социальный проект. Традиционно мы реализуем ряд экологических и благотворительных инициатив. Всех гостей ждут праздничные концерты, спортивные и развлекательные активности как для взрослых, так и для самых маленьких детей. Мы ждем не только любителей бега, но и всех желающих интересно и полезно провести время», — отметил управляющий Томским отделением Сбербанка Игорь Чепеньков.

Зеленый Марафон станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России. В Сибири, помимо Томска, Зеленый Марафон пройдет в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Омске.

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