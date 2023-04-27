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На днях томичей ждут грозы и порывистый ветер

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Завтра днем, 28 апреля, и 29 апреля в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются местами умеренные дожди, грозы, усиление ветра 14-19 м/с, с порывами 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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