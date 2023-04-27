В начале мая поезд Томск-Новосибирск будет ходить чаще

27 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова, из архива издания

В связи с традиционным повышением спроса на поездки в праздничные дни будет увеличена периодичность движения скорого поезда №869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, Пассажиры смогут совершить поездку по маршруту в любой день с 28 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая.

Уточняется, что расписание скорого поезда изменится 1 и 5–9 мая в связи с проведением ремонта пути.

Отправление со станции Томск-2 в 6:35 (без изменений), Томск-1 — в 6:56 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27 (на 2 минуты позже).

Отправление со станции Новосибирск-Главный в 17:16 (на 14 минут раньше), прибытие на станцию Томск-1 в 21:58 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Томск-2 в 22:13 (на 2 минуты раньше).

По вопросам курсирования поезда можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

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