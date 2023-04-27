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В начале мая поезд Томск-Новосибирск будет ходить чаще

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В связи с традиционным повышением спроса на поездки в праздничные дни будет увеличена периодичность движения скорого поезда №869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД, Пассажиры смогут совершить поездку по маршруту в любой день с 28 апреля по 1 мая и с 5 по 9 мая.

Уточняется, что расписание скорого поезда изменится 1 и 5–9 мая в связи с проведением ремонта пути.

По вопросам курсирования поезда можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

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