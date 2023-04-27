Ледоход на Томи продолжается в черте Томска

27 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 27 апреля, голова ледохода на Томи находится на участке от центра Томска до Северного моста, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На территории региона ледоход проходит постепенно: уровни воды на всех гидропостах не превышены, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет», — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области — главный государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин.

Голова ледохода на Оби прошла устье Томи и находится в районе с. Никольское Кривошеинского района.

На других реках Томской области наблюдается ледостав с закраинами.

В Томской области насчитывается 573 реки. Самая поздняя дата начала весеннего ледохода зафиксирована в 1941 году: на Томи — 12 мая, Оби — 16 мая, Чулыме — 18 мая.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».