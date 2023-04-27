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В Томске до конца субботы перекрыли движение по пер. Ботаническому

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Сегодня, 27 апреля, в Томске перекрыли движение по пер. Ботаническому на участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. Мокрушина, сообщает пресс-служба мэрии.

Введенные изменения связаны с проведением работ на участке теплотрассы №5. Предполагается, что ограничение будет снято до 24.00 субботы, 29 апреля.

До этого времени движение будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

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