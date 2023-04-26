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В Томске расконсервировали все фонтаны

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Специалисты расконсервировали все городские фонтаны в Томске. В конце недели планируются пуско-наладочные работы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас специалисты будут проводить чистку чаш, устанавливать насосное и световое оборудование, монтировать форсунки.

-В город постепенно приходит тепло, и скоро работающие фонтаны будут радовать томичей. Традиционно мы включаем их к празднику Весны и труда — 1 мая. На фонтанах Новособорной и в Сквере студенческих отрядов для горожан будет работать музыкальное и световое сопровождение, — рассказали специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений», обратившись к томичам с просьбой бережно относиться к оборудованию фонтанов.

Сейчас в собственности Томска находится семь фонтанов: на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская).

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