Со следующей недели в Томской области пригородные поезда перейдут на летний график движения

26 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

С понедельника, 1 мая, пригородные поезда в Томской области переходят на летний график движения. Это связано с сезонным увеличением пассажиропотока, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

По субботам и воскресеньям будут курсировать электропоезда:

№6083 Томск-1 — Басандайка, отправление в 9:37, прибытие в 10:40;

№6086 Басандайка — Томск-2, отправление в 11:50, прибытие в 13:15;

№6085 Томск-2 — Тайга, отправление в 13:40, прибытие в 16:08;

№6089 Басандайка — Томск-1, отправление в 19:19, прибытие в 20:24;

№6092 Басандайка — Томск-2, отправление в 20:42, прибытие в 21:59.

1, 3, 6, 7, 8, 9 мая и далее с 10 мая по средам, субботам и воскресеньям пригородные поезда:

№6998 Томск-2 — Асино, отправление в 7:31, прибытие в 9:56;

№6997 Асино — Томск-2, отправление в 18:07, прибытие в 20:31.

Электропоезд №6095 Томск-1 — Тайга будет курсировать ежедневно вместо пятницы, субботы и воскресенья, отправление в 23:30, прибытие в 1:28.

У сообщении уточняется, что летом в Томской области будут курсировать 15 пригородных поездов в направлениях Томск — Тайга и Томск — Асино. Для обеспечения перевозок используются 8 составов электропоездов и 2 пассажирских вагона.

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