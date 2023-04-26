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Со следующей недели в Томской области пригородные поезда перейдут на летний график движения

Общественный транспорт, Томские новости, железная дорога пригородные поезда график движения интересные новости Со следующей недели в Томской области пригородные поезда перейдут на летний график движения

С понедельника, 1 мая, пригородные поезда в Томской области переходят на летний график движения. Это связано с сезонным увеличением пассажиропотока, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

По субботам и воскресеньям будут курсировать электропоезда:

1, 3, 6, 7, 8, 9 мая и далее с 10 мая по средам, субботам и воскресеньям пригородные поезда:

Электропоезд №6095 Томск-1 — Тайга будет курсировать ежедневно вместо пятницы, субботы и воскресенья, отправление в 23:30, прибытие в 1:28.

У сообщении уточняется, что летом в Томской области будут курсировать 15 пригородных поездов в направлениях Томск — Тайга и Томск — Асино. Для обеспечения перевозок используются 8 составов электропоездов и 2 пассажирских вагона.

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