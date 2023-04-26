Со следующей недели в Томской области пригородные поезда перейдут на летний график движения
С понедельника, 1 мая, пригородные поезда в Томской области переходят на летний график движения. Это связано с сезонным увеличением пассажиропотока, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.
По субботам и воскресеньям будут курсировать электропоезда:
- №6083 Томск-1 — Басандайка, отправление в 9:37, прибытие в 10:40;
- №6086 Басандайка — Томск-2, отправление в 11:50, прибытие в 13:15;
- №6085 Томск-2 — Тайга, отправление в 13:40, прибытие в 16:08;
- №6089 Басандайка — Томск-1, отправление в 19:19, прибытие в 20:24;
- №6092 Басандайка — Томск-2, отправление в 20:42, прибытие в 21:59.
1, 3, 6, 7, 8, 9 мая и далее с 10 мая по средам, субботам и воскресеньям пригородные поезда:
- №6998 Томск-2 — Асино, отправление в 7:31, прибытие в 9:56;
- №6997 Асино — Томск-2, отправление в 18:07, прибытие в 20:31.
Электропоезд №6095 Томск-1 — Тайга будет курсировать ежедневно вместо пятницы, субботы и воскресенья, отправление в 23:30, прибытие в 1:28.
У сообщении уточняется, что летом в Томской области будут курсировать 15 пригородных поездов в направлениях Томск — Тайга и Томск — Асино. Для обеспечения перевозок используются 8 составов электропоездов и 2 пассажирских вагона.
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