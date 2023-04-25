Томские ученые изучат неизвестные ранее архивные материалы Григория Потанина

25 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Григорий Потанин. Из фондов ТОКМ

Филологи Томского государственного университета исследуют неопубликованные ранее архивные материалы ученого и путешественника Григория Потанина. По словам пресс-службы вуза, изучить планируется и более 3000 книг из его личной библиотеки.

Как отмечает руководитель проекта, профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета ТГУ Ирина Поплавская, круг интересов ученого был достаточно широк — от статистики и географии до мифологии, и научный мир до сих пор не осознает целостно масштабы его личности.

Работу томские филологи начали с архивных материалов, связанных с общественной деятельностью Григория Потанина, его художественным и научным творчеством. Итогом станет расширение источниковедческой базы и введение в научный оборот новых документов. Вместе с этим ученые займутся исследованием более 3 000 книг из личной библиотеки Григория Потанина.

«Эта часть проекта направлена на понимание энциклопедичности его личности, научных и культурных интересов и нацелена на изменение восприятия образа Потанина мировым культурным сообществом. Планируется найти, описать и составить каталог книг с дарственными надписями, который может быть использован в работе Научной библиотеки ТГУ. Ученые составят алфавитный указатель статей, круга общения и корреспондентов Григория Потанина», — говорится в сообщении.

Кроме того, ученые исследуют взаимодействие европейских и азиатских культурных моделей того времени и роль Сибири как трансграничного региона и посредника в этом процессе. Предполагается, что результаты изучения помогут лучше понять особенности формирования научного и историко-культурного контекста второй половины XIX — начала XX веков в России и, в частности, в сибирском регионе, а также в странах Западной Европы и Центральной Азии (Монголия, Китай).

Кем был Григорий Потанин, почему он знаменит в Сибири и что мы о нем знаем читайте в нашем материале по ссылке.

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