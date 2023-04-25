В Томской области сократили сроки согласования документации по планировке территорий

25 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 25 апреля, депутаты Законодательной Думы Томской области приняли поправки в два закона, регламентирующие вопросы земельных отношений и градостроительства. Один из правовых актов позволяет ряду муниципалитетов не проводить электронные торги. Другой — сокращает сроки согласования документов по планировке территорий.

Законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона Томской области «О земельных отношениях в Томской области» разрешает ряду муниципалитетов проводить аукционы по продаже участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не в электронной форме.

— С 1 марта 385 федеральный закон предписывает проведение электронных торгов по продаже, либо передаче права аренды на земельные участки, — объяснил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — На территории Томской области 71 поселение, которое не имеет технической возможности для проведения торгов в электронном виде. Соответственно схема продажи и передачи права аренды будет там оставаться в прежнем виде, на бумажном носителе.

В законе также уточняется, что такое право для поселений будет действовать до 1 января 2026 года.

Второй проект закона также направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

— Сегодня во втором чтении принят закон, который сокращает сроки согласования и утверждения документов территориального планирования с 15 до 10 дней и с 20 до 15 -- это вопросы согласования и утверждения исполнительными органами власти, — уточнила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

— При подаче документов по планировке территории той или иной согласование и утверждение этих пакетов будет происходить быстрее. Это скажется на периоде инвестиционно-строительного цикла, — добавил Сергей Автомонов.

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