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Томичи могут отдать книги в пользу бездомных животных

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В Томске 13 и 14 мая на базе литературной студии «Про текст» в Доме искусств пройдёт книжная ярмарка. Сейчас волонтеры проводят активный сбор книг, сообщают организаторы.

Горожане могут поддержать проект и принести издания в хорошем состоянии для участия в ярмарке. Организаторы принимают: современную литературу, детские книги, фантастику и фэнтези, детективы, классику, иностранную литературу, комиксы и другое.

Книги необходимо принести до 27 апреля в Дом искусств (ул. Шишкова, 10). Прием ведется с 12.00 до 19.30 ежедневно, но можно оставить их и под балконом учреждения.

«Будем признательны, если книги будут связаны в стопки шпагатом или упакованы в небольшие коробки. Пакеты тоже можно, но они не выдерживают тяжести знаний», — говорят организаторы.

Уточняется, что нераспроданные издания будут частично выставлены на благотворительный аукцион в группе, какие-то уйдут на переработку, а другие примут участие в следующей ярмарке или гаражной распродаже.

Все собранные на мероприятии средства пойдут на помощь подопечным зоозащитной организации «Содружество».

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