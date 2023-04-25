Расходы фонда ОМС в Томской области выросли более чем на 670 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области в двух чтениях приняли изменения в бюджет фонда обязательного медицинского страхования региона. В его новой версии учитываются изменения остатка, а также изменения уровня расходов и доходов.

Изменения вносятся в связи с увеличением остатка сверх прогнозного на начало года на 623,6 млн рублей. Кроме того, на 93 млн рублей увеличивается и сумма межбюджетных трансфертов. Таким образом доходы фонда регионального фонда обязательного медицинского страхования выросли на 46 млн рублей, расходы — на 673 млн рублей.

— Представленные поправки учитывают увеличение плановых остатков на начало года, в основном в связи с действующим порядком оплаты за медицинскую помощь, когда происходит окончательный расчет в следующем периоде. 522 млн рублей субвенции мы вернули сначала в федеральный фонд, подтвердили и отправили на оплату медпомощи за 2022 год, — рассказала и.о. директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Светлана Старкова.

— В основном, это деньги, которые перешли с 2022 года. Произошло как увеличение доходной, так и расходной части. По большей части, эти средства пойдут на зарплату, оборудование, повышение квалификации специалистов, — уточнила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Также рассматриваемые поправки включали положение, дающие возможность вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Закон о бюджете.

— Мы буквально несколько месяцев назад вносили поправки в областной закон о бюджетном процессе. Они дают право руководству фонда ОМС вносить в сводную бюджетную роспись изменения, касаемо перераспределения средств между организациями. Деньги можно направлять на повышение квалификации работников, приобретение и ремонт оборудования, — отметил заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец.

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