Работа контрольно-счетной палаты Томской области позволила вернуть в бюджет более 10 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

За прошедший год Контрольно-счетная палата Томской области провела аудит расходования более 155 млрд бюджетных рублей. По итогам этой работы удалось вернуть в региональную казну 10,3 млн рублей. Об этом на прошедшем сегодня, 25 апреля, заседании Законодательной Думы Томской области сообщила и.о. председателя Контрольно-счетной палаты региона Екатерина Василевская.

Всего в 2022 году надзорный орган провел 30 мероприятий, в том числе 16 контрольных и 14 экспертно-аналитических, подготовил 43 экспертных заключения на проекты нормативных правовых актов, поступивших от облдумы.

Проверками были охвачены 40 объектов, большая часть из которых — 25 — исполнительные органы Томской области и местного самоуправления. Остальные — областные государственные учреждения и организации, муниципальные учреждения и иные хозяйствующие субъекты.

Большая часть проверенных средств, более 75 млн рублей, пришлась на областной бюджет. Еще 74 млн рублей — деньги из внебюджетных источников. Всего в рамках проверок было выявлено 444 нарушения и недостатка. При этом к наиболее действенным результатам приводило регулярное регулярное рассмотрение Советом Законодательной Думы Томской области отчетов по итогам экспертной и контрольной работы. Всего в прошлом году таким образом были представлены материалы 20 тематических проверок, по которым внесены соответствующие рекомендации в адрес Администрации Томской области, Совета муниципальных образований, а также поручения комитетам Думы.

— Контрольно-счетная палата указала на недоработки по доходной части — в отношении поселений, департамента леса и по центру кадастра, — отметил заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец. — Работа, которую проводит контрольно-счетная палата, дает положительный результат, позволяет увеличивать доходную базу.

В свою очередь председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская отметила, что количество выявленных во время проверок нарушений сокращается.

— Все отчеты Контрольно-счетной палаты Томской области в обязательном порядке рассматриваются на совете Законодательной Думы Томской области, в состав которого входят председатели комитетов и руководители фракций. Семь дел после контрольных мероприятий были переданы в правоохранительные органы. Ряд дел рассматривают суды, — отметила Оксана Козловская.

По ее словам, на сегодняшний день парламентарии видят своей главной задачей не только выявление нарушений, но и их предупреждение. Для этого необходимо продолжать совершенствовать региональное законодательство и документы.

— К сожалению, сегодня остается много вопросов к уровню квалификации бухгалтеров, которые работают в наших бюджетных организациях. Я думаю, что мы должны увеличить количество людей, которые повышают свой уровень компетенции по этим направлениям, — добавила Оксана Козловская.

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