В Томске на несколько дней изменится схема движение по ул. Беринга

24 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Схема движения по ул. Беринга в Томске будет изменена с 9.00 вторника, 25 апреля, до 24.00 четверга, 27 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с ремонтными работами на тепломагистрали № 8 на участке ул. Беринга от ул. Мичурина до ул. С. Лазо. На время их проведения автобусы муниципального маршрута №29 в направлении от ул. Мичурина к Иркутскому тракту будут двигаться по схеме: ул. Мичурина — ул. Бела Куна — ул. С. Лазо — ул. Беринга — Иркутский тракт — далее по маршруту. В обратном направлении по ул. Беринга маршрутки будут двигаться без изменений.



Движение другого транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

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