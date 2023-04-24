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Сегодня в Томской области объявлен пожароопасный сезон

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Сегодня, 24 апреля, в Томской области установлен пожароопасный сезон. Личный состав учреждений, подведомственных департаменту лесного хозяйства Томской области, переходит на усиленный режим работы, в том числе в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В связи с этим на лесопожарных станциях организуют круглосуточное дежурство. Также в регионе усилят наземное и авиационное патрулирование лесов.

Во время пожароопасного сезона жителей региона просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, воздержаться от сжигания сухой растительности и не допускать возникновения огня в непосредственной близости к лесу.

Нарушителей ждет штраф: для граждан — от 15 до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 100 до 400 тыс. рублей (ст. 8.32 КоАП РФ). Кроме того, за уничтожение или повреждение деревьев в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена и уголовная ответственность.

Томичей призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, оперативно сообщать о фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также иных нарушениях в лесах по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-9400. Звонки принимаются круглосуточно.

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