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Завтра томские маршрутки будут чаще ездить на кладбище

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Завтра, 25 апреля, в Родительский день в Томске будет увеличено количество автобусов, следующих до кладбища в Воронино.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, томичи смогут добраться туда на всех рейсах автобуса межмуниципального маршрута № 120, следующего по схеме «ул. Мокрушина ‑ д. Воронино ‑ с. Семилужки». Также рейсы маршрута № 120 до остановки Зеленый массив будут продлены до кладбища в Воронино.

Уточняется, что маршрутки будут ходить с 7.00 до 21.30 с интервалом 8-10 минут.

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