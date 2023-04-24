Томский спортсмен взял «бронзу» чемпионата России по пауэрлифтингу

Томский атлет Семён Богдан стал третьим на прошедшем в Тамбове чемпионате России по пауэрлифтингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил с 20 по 23 апреля и собрал более 140 спортсменов из 16 субъектов РФ. Семён Богдан выступил в весовой категории 66 кг и стал бронзовым призером, набрав в сумме 615 кг (присед 205 кг, жим 145 кг, тяга 265 кг).

Спортсмена к турниру подготовил тренер Александр Обухович.

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