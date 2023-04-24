Северчанин выиграл миллион в лотерее

24 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Житель Северска выиграл миллион рублей в лотерее «Мечталлион», потратив 100 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УФПС, счастливый билет был куплен в апреле в почтовом отделении 636018.

«Наш новоиспечённый миллионер — давний клиент Почты. Получая письма и посылки или оплачивая коммунальные платежи, он всегда приобретал несколько лотерейных билетов. Обычно ему везло в бестиражных лотереях, а теперь ещё и в тиражной посчастливилось выиграть. Он упорно верил, что удача на его стороне и оказался прав», — рассказала начальник почтового отделения 636018 Марина Орехова.

Всего с начала года жители Томской области по лотерейным билетам выиграли 9,6 млн рублей. Чаще всего лотереи приобретали клиенты почтовых отделений Томска, Северска, Стрежевого, а также Колпашевского, Молчановского и Шегарского районов.

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