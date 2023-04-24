«Поймай меня, если сможешь». В Томске открылась совместная с «Площадью Мира» выставка сибирских художников

24 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 22 апреля, в галерее «В Главном» открылась совместная выставка Института искусств и культуры Томского государственного университета и красноярского музейного центра «Площадь Мира». Экспозиция «Поймай меня, если сможешь» приурочена к 145-летия ТГУ.

Как сообщают организаторы, на выставке представлены работы молодых сибирских художников, которые работают методом художественных исследований. В открытии приняли участие куратор экспозиции Оксана Будулак, и.о. директора Института искусств и культуры Дмитрий Галкин и куратор галереи «В Главном» Анастасия Куклина.

«Выставка обсуждалась и готовилась с января! Проект показывает зрителю то, как художники исследуют этот мир, обращаясь к науке, мифотворчеству, нейросетям, видеоиграм. Получился целый культурный срез, так как в экспозиции представлены работы художников из Томска, Красноярска и Кемерово. Большая гордость — видеоарт российской арт-группы „Провмыза“!», — рассказала «Томскому Обзору» арт-директор галереи «В Главном», культуролог и координатор выставки Анастасия Куклина.

По ее словам, проект стал началом творческих взаимоотношений между Институтом искусств и культуры ТГУ и музейным центром «Площадь мира». Между учреждениями уже подписано соглашение о сотрудничестве.

«Теперь будем реализовывать совместные выставочные и просветительские проекты. Наши студенты получат возможность проходить практику в самом крупном сибирском музее, который уже более 20 лет занимается развитием современного искусства в регионе», — добавила Анастасия.

Предполагается, что экспозиция будет работать до 22 сентября 2023 года. В ее рамках 28 апреля, 5, 12, 19 и 26 мая в 18.30 координатор выставки Анастасия Куклина проведет экскурсии. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

И.о. директора Института искусств и культуры Дмитрий Галкин Фото: Серафима Кузина

Арт-директор галереи «В Главном», культуролог и координатор выставки «Поймай меня, если сможешь» Фото: Серафима Кузина

Куратор экспозиции от музейного центра «Площадь Мира» Оксана Будулак Фото: Дмитрий Галкин

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