В Томске разобрали обвалившийся карниз в здании бывшего электролампового завода

Накануне, 23 апреля, в Томске собственники здания по ул. Усова, 6/12 завершили демонтаж обвалившегося карниза, сообщает пресс-служба мэрии.

Также работники убрали упавшие кирпичи с тротуара. По мнению работавших на месте строителей, стена может представлять опасность для прохожих. Владельцы помещений в здании решают, как они могут предотвратить обрушение стены.

Напомним, в ночь на 23 апреля в Томске у здания бывшего электролампового завода по ул. Усова, 6/12 обрушилась часть кирпичей карниза стены. Работы по разбору опасных участков стены велись с семи утра. Некоторые заведения общепита временно приостановили свою работу.

Месяц назад здесь обрушилась кровля на площади 40 кв. м, сегодня ночью частично был разрушен карниз.

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