Ночью в Томске у здания бывшего электролампового завода обрушилась часть карниза стены

Минувшей ночью, 23 апреля, в Томске у здания бывшего электролампового завода по ул. Усова, 6/12 обрушилась часть кирпичей карниза стены, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что инцидент произошел в месте, где ранее обрушилась крыша. Дежурные администрации и дежурные по городу ночью прибыли на место для оценки ситуации. Были вызваны собственники нежилого строения.

Место происшествия ограничено сигнальными лентами. Владельцы помещений сейчас решают, какие меры принять для предотвращения дальнейшего разрушения стены.

«По словам приглашенных специалистов, состояние всей стены сооружения вызывает опасения. С семи утра владельцами помещений организованы работы по демонтажу наиболее опасных участков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решается вопрос с режимом работы организаций общепита, расположенными на первом этаже. Часть из них сегодня не работают.

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