Подозреваемого в мошенничестве главу департамента по культуре Томской области поместят под домашний арест

22 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Кировский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка, подозреваемого в мошенничестве.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Как сообщалось, Волка задержали по подозрению в том, что с сентября 2009 по июнь 2017 года, когда он был в должности директора Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций, там начислялась зарплата сотруднику, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период трудоустройства. Сумма похищенных средств составила не менее 900 тыс. рублей.

Чиновнику инкриминируют ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ.

Волк возглавляет областной департамент по культуре с 2012 года.

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