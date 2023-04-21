Томские маршрутки начнут заезжать на дачные участки

21 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С первого мая автобусы пяти томских маршрутов перейдут на сезонный график работы, в рамках которого они будут доставлять томичей к садоводческим обществам и местам массового отдыха.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, автобусы маршрута № 4 «Кольцевая Мюнниха — Московский тракт — СНТ Левобережье» с 1 мая по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни будут отправляться с ул. Ф. Мюнниха в 9.00 и 18.00, по пятницам — в 18.00. От СНТ «Левобережье» рейсы стартуют в 10.20 и 19.20, по пятницам — только в 19:20.

До Сенной Курьи автобус №4 будет ездить ежедневно в погожие дни. Отправление с ул. Ф. Мюнниха с 10.00 до 19.30, обратно — с 10.30 до 20.00 с интервалом 10 минут.

В пос. Родионово следует маршрутный автобус №20 «Станция Товарная — НПО „Вирион“ — пос. Родионово». Он будет работать в будни с 6.00 до 22.30 (интервал 7-14 минут, после 19 часов — 14-17 минут), в выходные и праздничные дни автобус будет курсировать с 6.30 до 22.30.

В пос. Заварзино томичи смогут ежедневно добираться на маршрутном автобусе №23 «Приборный завод — Академгородок — пос. Заварзино». Время отправления от Приборного завода в 8.00, 13.00 и 18.00. Из поселка в 9.30, 14.30 и 19.30.

На мичуринские участки ТомНИИВС горожане доедут на автобусе №53. Рейсы будут ежедневными, автобусы будут отправляться с 7.30 до 20.30 каждые 30 минут.

Владельцы дач на 1-х и 2-х мичуринских участках по Иркутскому тракту смогут добираться до них на автобусах маршрута №38 «Сосновый бор — Черемошники — Каштак — ул. С. Лазо — 2-е мичуринские участки».

Со 2-х мичуринских ежедневное время отправления с 7.00 до 21.00, из Соснового бора с 7.00 до 20.00. Интервал движения автобус в 6-12 минут.

В будние дни от «СНТ Микрон» автобусы будут отправляться в 9.30, 13.30, 17.30, 20.40, от «Соснового бора» — в 8.00, 12.00, 16.00 и 19.00. В выходные и праздничные дни от «СНТ Микрон» автобусы будут отъезжать в 9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 и 20.40.

В обратную сторону — от остановки «Сосновый бор» — в 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00.

Предполагается, что такая схема будет действовать до первого октября.

Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать интересующие вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06 и на сайте.

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