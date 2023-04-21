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В конце апреля в Томске запустят дополнительные «дачные» поезда

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В субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, в Томской области по маршруту Томск-2 — Асино будут курсировать дополнительные «дачные» пригородные поезда, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что составы будут отправлены для «обеспечения поездок к садовым участкам по заказу администрации региона».

Отправление со станции Томск-2 в 7:31, прибытие в Асино в 9:56. В обратном направлении отправление со станции Асино в 18:07, прибытие на станцию Томск-2 в 20:31.

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