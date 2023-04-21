Томичей приглашают послушать о кузбасских местах силы и гастрономии

21 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В понедельник, 24 апреля, в пространстве «Точка кипения — Томск» пройдет шоу-презентация «Дни Кузбасса в Томске». Команда из Новокузнецка, Кемерова, Междуреченска, Гурьевска, Шерегеша и Шории расскажет о туристической, инвестиционной и социальной привлекательности региона.

Как сообщают организаторы, участники мероприятия узнают местах силы, локальной гастрономии и новых точках отдыха в соседнем регионе. Все желающие смогут задать свои вопросы представителям туристической индустрии Кемеровской области.

— Кузбасс больше, чем Шерегеш. У нас потрясающее море шорской тайги до горизонта, хрустальные горные реки Поднебесных и волшебная этника Детей Тайги. Более того, это ритм авангарда и архитектура Новокузнецка, потрясающая история колонии Кузбасс в Кемерове, первая металлургия Гурьевска и город тайги Междуреченск. Вы попробуете шахтерский тормозок, шорский талкан, таёжное мороженое и хрустальную воду горной Томи, — говорит Вячеслав Момот, участник команды Кузбасса.

К участию приглашаются путешественники, представители туристического рынка Томской области и все, кто хотел бы узнать больше о Кузбассе.

Мероприятие продлится с 11.00 до 14.00 по адресу: пр. Ленина, 26. Вход свободный по предварительной регистрации.

«Дни Кузбасса в Томске» проводятся в рамках программы «Дружим городами», которая призвана объединить внутренний туризм Сибири и поспособствовать созданию неформальных связей между регионами, новых культурных, туристических и инвестиционных проектов.

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