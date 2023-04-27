Томская компания поздравляет со Всемирным днем охраны труда запуском оригинального проекта

27 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томичей поздравили со Всемирным днем охраны труда: один из самых важных отраслевых праздников отметят в пятницу, 28 апреля, оригинальным информационным проектом. На баннерах по всему городу к этому дню размещены портреты специалистов по охране труда предприятий Томской области — «Томлесдрева», ТДСК, СИБАГРО, и многих других. Участники проекта поздравляют коллег и желают им успешной работы.

Всемирный день охраны труда также является Международным днем памяти рабочих, получивших травмы во время выполнения своих обязанностей. Поэтому традиционно 28 апреля проходят акции, направленные на привлечение внимания к важной стороне жизни любого работающего человека — безопасности труда и связанных с этим прав.

Несмотря на развитие прогресса, роботы далеко не везде заменили и заменять человека. Травмы и смертельные случаи на производствах во всем мире продолжают происходить. Зачастую причиной этому становится желание работодателей сэкономить, принося в жертву правила безопасности. Чтобы этого не допускать, и существуют специалисты по охране труда.

— Никому не захочется остаться без руки, сломать спину из-за неудачного падения или навсегда ослепнуть, подышав воздухом не в том подвале. Специалисты по охране труда как раз следят за тем, чтобы условия на рабочих местах были безопасными и такого не происходило. Чтобы каждый сотрудник мог вернуться домой таким же, каким он отправился на предприятие: живым и здоровым. Запуском своего проекта мы благодарим специалистов по охране труда за их работу, — рассказал Константин Поляков, генеральный директор компании «Деловой», занимающейся обучение специалистов, разработкой IT-решений и оказанием других услуг в области охраны труда.

По его словам, своей акцией компания также акцентирует внимание на важности соблюдения требований безопасности в каждой организации и призывает томичей ответственней относиться к своему труду.

Фото: Серафима Кузина

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