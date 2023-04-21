Томичи могут почитать старинные книги второго ректора Томского политеха

21 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Научная библиотека ТГУ

В Научной библиотеке Томского государственного университета 19 апреля открылась выставка «Чистая математика профессора Владимира Алексеевского». Экспозиция посвящена 165-летию известного ученого, математика, механика, профессора, директора Томского технологического института (1907–1911 гг.) и преподавателя Сибирских высших женских курсов (СВЖК).

Как сообщают организаторы, гости смогут познакомиться с трудами Владимира Алексеевского и книгами из его личного книжного собрания. Последние еще век назад попали в фонд университетской библиотеки.

— Книги из личного собрания Алексеевского поступили в составе библиотеки Сибирских высших женских курсов после их закрытия в 1920 году. Эта библиотека формировалась частично за счет пожертвований книг преподавателями. Среди дарителей был и Владимир Петрович, преподававший на курсах математику с 1912 по 1916 г, — рассказала заведующая отделом основного фонда НБ, кандидат исторических наук Екатерина Ивановская.

По ее словам, выявление книг из личной библиотеки В.П. Алексеевского стало возможным благодаря отличительным особенностям книжного собрания, а также указанию в инвентарных книгах принадлежности того или иного издания библиотеке СВЖК. На сегодняшний день опознано 97 книг профессора. Однако по некоторым изданиям специалисты пока не могут установить, переданы они библиотеке женских курсов самим Алексеевским или вдовой — уже после его смерти.

Экспозиция стала продолжением цикла мероприятий в Томске, организованных к юбилею ученого. Так, 8 февраля, в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета открылась выставка «Наука, жизнь и Политех». С 7 апреля в музее «Профессорская квартира» работает выставка «Возвращение профессора».

По субботам, 22 и 29 апреля, томский гид Екатерина Кирсанова проводит экскурсии, отправной точкой которых станет посещение старого здания Научной библиотеки и выставки «Чистая математика профессора Владимира Алексеевского.

Экспозиция работает в профессорском читальном зале по адресу: пр. Ленина, 34а. Посетить можно до 12 мая в часы работы библиотеки.

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